على مكتب المسؤول

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

بلدية الشارقة

يعاني مرتادو البر في الشارقة من ترك زائرين للمناطق السياحية البرية في الإمارة مخلفات القمامة، خصوصاً بعد تساقط الأمطار، التي تجعل المكان واحة خضراء، يشوهه البعض بهذه السلوكيات المرفوضة، ونشاهد أسراً بعد الانتهاء من قضاء اليوم تلقي مخلفات القمامة والأكياس البلاستيكية وعلب المشروبات الغازية ومخلفات الشواء تحت أشجار الغاف، وتأتي الجمال وتقتات عليها بعد ذلك.

هذه الأسر لا تعي أن هذه التصرفات تضر بالبيئة والإبل، وتعطي انطباعاً سيئاً بأن المكان تكثر فيه المخلفات على الرغم من جمالية المكان، لذا يجب على البلدية تكثيف حملات التوعية بأهمية الحفاظ على نظافة البيئة.

(أبوسلطان)

شرطة العين

طالب مرتادو طريق (الفقع - سيح شعيب) في العين بتخصيص دوريات على هذا الطريق، حيث يعمد بعض السائقين إلى القيادة بطيش وتهور ما يهدد سلامتهم وسلامة الآخرين، علماً بأن الطريق يحتوي على أجهزة ضبط السرعة (الرادار)، لكنها وحدها غير رادعة لهذه السلوكيات، التي تكون بشكل ملحوظ أيام نهاية الأسبوع.

(أبوعبدالله)