«صحة دبي» تطالب المستشفيات الخاصة بتقارير يومية حول حالة غرف العزل

المصدر: وجيه السباعي - دبي

طالبت هيئة الصحة في دبي القطاع الصحي الخاص بضرورة الالتزام بتقديم تقرير يومي حول حالة غرف العزل في كل مستشفى، وذلك على فترتين «السابعة صباحاً والسابعة مساء».

وأوضحت الهيئة في تعميم أرسلته إلى جميع مستشفيات القطاع الطبي الخاص في الإمارة، أنه لوحظ في الآونة الأخيرة عدم تجاوب بعض المستشفيات بتقديم التقارير المطلوبة بشكل يومي، مطالبة الجميع بالالتزام بتقديمها وإرسالها بشكل دوري لتجنب أي مخالفات نتيجة لعدم الالتزام.

وقالت الهيئة في التعميم: «نظراً لما تفتضيه المصلحة العامة، وبسبب الأوضاع الراهنة التي تمر بها دول العالم والمنطقة، ولأهمية وجود تحديث مستمر لحالة وتوافر غرف العزل في القطاع الصحي، بشكل يضمن كفاءة العمليات الخاصة بعزل المرضى لحماية أفراد المجتمع، يرجى منكم الإيعاز للمعنيين لديكم بضرورة الالتزام بتزويد مؤسسة دبي للرعاية الصحية إدارة حماية الصحة العامة في هيئة الصحة في دبي بالتقرير المطلوب عن حاله غرف العزل في كل مستشفى بشكل يومي خلال فترتين (السابعة صباحاً والسابعة مساء)».

ونوهت الهيئة بالدعم المستمر والتعاون المقدم من قبل القطاع الطبي الخاص في الإمارة، في إطار الجهود الرامية للارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة في إمارة دبي.