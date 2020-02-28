«الصحة» تعلن عن شفاء حالتين من «كورونا» وتسجل 6 إصابات جديدة

المصدر: أبوظبي - وام

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، عن شفاء حالتين جديدتين لمصابين بفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات الدولة من الجنسية الصينية، يبلغ أحدهما من العمر 36 عاماً، ليكون هو الفرد الثاني الذي مُنّ عليه بالشفاء من العائلة الصينية الأولى التي تم تشخيصها في الدولة، والآخر من الجنسية الصينية، ويبلغ 37 عاماً، وبذلك يكون إجمالي الحالات المعافاة خمس حالات.

وأعلنت الوزارة تسجيل ست إصابات جديدة بالفيروس، تم رصدها من خلال نظام الإبلاغ المبكر المستمر، تعود لأشخاص من جنسيات متعددة، تتضمن أربعة إيرانيين ومصاباً صينياً وبحرينياً، جميعهم قدموا من الجمهورية الإيرانية الإسلامية قبل قرار وقف الرحلات، الذي أعلن عنه أخيراً، وبذلك يكون عدد الحالات المشخصة 19 حالة.

وتم حصر 28 مخالطاً لحالات مؤكدة سابقة ضمن برنامج التقصي النشط، وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية الخاصة بالعزل الطبي لمنع سريان العدوى، ولبدء إجراءات الفحص المتخصصة، للتأكد من خلوهم من المرض، وضماناً لسلامة المجتمع.

وأوضحت الوزارة أنها تتخذ الإجراءات اللازمة كافة، بما فيها التقصي وفحص المخالطين، ومتابعتهم في إطار إجراءاتها الاحترازية، بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة، وتعزيز آلية الترصد للأمراض من أي جائحات صحية بكفاءة واستدامة، لتعزيز الثقة بالإجراءات الوقائية، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بمختلف القطاعات، بهدف تسخير القدرات والإمكانات الوطنية كافة.