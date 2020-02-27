تراجع معدلات الإصابة بالسكري إلى 16.3% في الإمارات

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أفادت استشاري ورئيس قسم الغدد الصماء في مستشفى دبي، رئيس شعبة جمعية الإمارات للسكري رئيس مؤتمر الإمارات السنوي العاشر لأمراض السكري والغدد الصماء الدكتورة فتحية العوضي، أن نسبة الإصابة بالسكري في الدولة حسب أحدث الدراسات بلغت 16.3%.

وقالت العوضي، في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر، إن السكري، من النوع الثاني، هو الأكثر انتشاراً في الدولة، بنسبة بلغت 80%، فيما تتركز أبرز أسباب الإصابة في العوامل الوراثية، ونمط الحياة الغير صحي .

ويقام المؤتمر تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي، بحضور ومشاركة البروفيسور أندرو بولتون رئيس الاتحاد الدولي للسكري وعدد من ممثلي جمعيات ومنظمات السكري العالمية وأكثر من 5000 طبيب ومتخصص من مختلف دول العالم، يستمر المؤتمر على مدار ثلاثة أيام بمركز دبي التجاري العالمي، يناقش خلال جلساته العلمية، العديد من المحاور المتعلقة بآخر المستجدات العالمية في مجال تشخيص وعلاج مرض السكري وأفضل الممارسات للوقاية من المرض وأحدث التطورات والابحاث العلمية في مجال السكري وأمراض الغدد الصماء.