«الصحة» تحذر من دواء تخسيس يزيد خطر الإصابة بالسرطان

المصدر: وجيه السباعي - دبي

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من احتمالية الإصابة بمرض السرطان للمرضى المستخدمين للدواء XR Belviq (locaserin)، الذي تنتجه شركةArena Pharmaceuticals، والذي يستخدم لتخفيف الوزن.

وقالت الوزارة في تعميم صادر إلى جميع المنشآت الصحية، إنه ليست هناك أدلة تثبت أن لوكاسيرين يسهم في خطر الإصابة بالسرطان، ومع ذلك، أرادت إدارة الغذاء والدواء الأميركية التوعية بهذا الخطر المحتمل، وعلى ممارسي الرعاية الصحية أن يضعوا بعين الاعتبار ما إذا كانت فوائد تناول دواء لوكاسيرين تفوق المخاطر المحتملة عند اتخاذ قرار بشأن وصف أو متابعة المرضى، كما يجب على المرضى الذين يتناولون الدواء التحدث إلى أطبائهم حول احتمالية زيادة خطر الإصابة بمرض السرطان.

وفي تعميم آخر، حذرت الوزارة من تقارير السلامة للوسيلة الطبية Segment Cuvette Reaction CH Atellica، التي تنتجها شركةSiemens Healthcare Diagnostic Inc، حيث حددت الشركة المصنعة أن نسبة نحو 50% من منتجات هذه المجموعة، التي تنتهي برقم التشغيلة «17» أو«18»، قد تكون بها عيوب في الكويب المخبري، تسمح للماء من حمام الماء بتلويث الجزء الداخلي من الغطاء، مع العلم بعدم تأثر الكويب المخبري داخل الشريحة المتضررة في جميع الأوضاع. وحددت الوزارة أرقام التشغيلات وهي: N1503218،1503918،N1526418،N1527518،N1530318،N153231، وطلبت فحص المنتج والتخلص منه إذا كان ضمن تلك التشغيلات.