تقنية حديثة استخدمها مستشفى دبي لنقل كلى من متبرعة مواطنة لأخيها

المصدر: أمين الجمال - دبي

أعلنت هيئة الصحة بدبي، اليوم، عن نجاح إجراء أول عملية زراعة كلى في مستشفى دبي، قبل أسبوعين، لطالب مواطن يدرس في الجامعة، وكانت المتبرعة هي أخت المريض.

وأفادت المديرة التنفيذية لمستشفى دبي، الدكتورة مريم الريسي، أن فريق استغرق في تجهيز الخدمات اللوجستية لإجراء عملية الزراعة، أكثر من ستة أشهر، وتمكن من إجراء العملية بنجاح، مضيفةً أن العملية نفذها فريقان، أحدهما بقيادة استشاري ورئيس قسم المسالك البولية في مستشفى دبي، الدكتور ياسر السعيدي استشاري، الذي تمكن من استئصال الكلى من المتبرعة باستخدام المنظار، ويعتبر الطبيب الوحيد الذي يستطيع استئصال الكلى باستخدام المنظار عن طريق الطابعة ثلاثية الأبعاد.

فيما الفريق الثاني الذي أجرى عملية زراعة الكلى للمريض بقيادة الدكتور الإيطالي أندريا، ومع الدكتور زيد المازن، وهو من الكفاءات المواطنة في قسم الجراحة بمستشفى دبي

وأضافت أن الفريقين الطبيين مكونان من 25 طبيبا منهم من قام بعملية الاستئصال ومنهم من قام بالزراعة لافتًا إلى أن المريض كان يجري غسيل للكلى بمعدل ثلاث مرات أسبوعيا.

وأشارات إلى أن المريض غادر المستشفى قبل أسبوع من الآن، وتؤكد التحاليل والمتابعة الدورية له وللمتبرعة تحسن حالتيهما، لافتةً إلى أن الأخت تبرعت لأخيها المريض بدافع من المسؤولية تجاه أخيه المريض، بعد وفاة والديهما، مشيرةً إلى أن عمر المريض 27 سنة يعاني من فشل كلوي وتبرعت له أخته عمرها 24 سنة بكليتها وتمت عملية زراعة الكلى بنجاح تام.