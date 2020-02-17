«الصحة» تعلن تسجيل إصابة جديدة بـ «كورونا»

المصدر: أبوظبي ■وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تشخيص حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، المعروف باسم «COVID19» من الجنسية الصينية، وعمره 37 سنة، وحالته الصحية مستقرة، وتم رصد الحالة من خلال الفحص الدوري المستمر وفق معايير منظمة الصحة العالمية. وبهذا يكون إجمالي عدد الحالات المكتشفة في الدولة تسع حالات، تم شفاء ثلاث منها أعلن عنها مسبقاً، في حين لاتزال هناك ست حالات تتلقى الرعاية والمتابعة، إحداها تحت الرعاية المكثفة وقيد المتابعة الدقيقة من قبل فريق استشاري طبي عالي المستوى. وطمأنت الوزارة أفراد المجتمع بأنها تتخذ الإجراءات اللازمة كافة، بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم في إطار إجراءاتها الاحترازية، وذلك بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة، وتعزيز آلية الترصد للأمراض من أي جائحات صحية بكفاءة واستدامة لتعزيز الثقة بالإجراءات الوقائية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بمختلف القطاعات، بهدف تسخير القدرات والإمكانات الوطنية كافة.

ونصحت «الصحة» الجمهور باتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية، والاطلاع على النشرات التوعوية، المتوافرة على موقعها الإلكتروني، والمواقع الرسمية للجهات الصحية بالدولة.

وأوصت أفراد المجتمع باتباع السلوك الصحي الذي يساعد على حماية الأفراد من العدوى بالأمراض المعدية، مثل الاهتمام بنظافة الأيدي وغسلها جيداً بالماء والصابون، وتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس لمنع انتشار الجراثيم والفيروسات، مؤكدة أنها - بالتعاون مع الشركاء - تتبع آلية ترصد وبائي، وفق أعلى الممارسات العالمية لضمان الكفاءة المستدامة في الترصد الوبائي، والاستجابة المناسبة للطوارئ الصحية، وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

- «الصحة» تتخذ إجراءات لازمة.. بما فيها التقصي، وفحص المخالطين، ومتابعتهم.