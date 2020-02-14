المصدر: الشارقة ■ وام

شهد معرض تقنيات الإعاقة البصرية «سايت مي» الشرق الأوسط، الذي نظمته جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً، بالتعاون مع مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة 11-13 فبراير الجاري، مشاركة 45 شركة محلية ودولية، قدمت مجموعة واسعة من أحدث التقنيات التكيفية والمنتجات والخدمات المتخصصة، التي تعزز القدرات الوظيفية للمكفوفين وذوي الإعاقة البصرية.

وشهد المعرض إطلاق أول نظارة للقراءة الذكية باسم «عين الملاك»، التي تعمل على تحويل معلومات النص المكتوب إلى صوت اعتماداً على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتعد نقلة نوعية في تسهيل القراءة على ذوي الإعاقة البصرية. كما يمكن من خلال الابتكار الاستغناء عن العصا المساعدة التي يستخدمها المكفوفون، لقدرتها على استشعار العقبات الخطرة عند المشي، وتقدير المسافات عن طريق إعطاء أوامر صوتية للمستخدم قبل مسافة محددة لتجنب العوائق.

وأكد الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، سيف محمد المدفع، أن ما ضمه المعرض من منتجات وورش عمل وأنشطة تفاعلية أسهم في استقطاب عدد كبير من الزوار والمعنيين، وتعزيز الجهود المبذولة لتسهيل اندماج المعاقين بصرياً في المجتمع وسوق العمل والتعليم، من خلال توفير آخر الابتكارات والتقنيات المناسبة الكفيلة بدعمهم في مختلف أرجاء الدولة والمنطقة، وعلى أوسع نطاق.