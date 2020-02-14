«الصحة» تسحب جهاز تخدير لعطل فني يهدد بالوفاة

المصدر: وجيه السباعي ■دبي

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع قراراً بسحب جهاز للتخدير والتنفس الميكانيكي، بسبب عطل فني قد يعرض المرضى للوفاة، إضافة إلى سحب أربعة منتجات من مادة هلامية تستخدم لأغراض طبية قد تؤدي إلى إصابة المرضى بأمراض معدية.

وتفصيلاً، حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من استخدام الوسيلة الطبية Carestation 600 series anesthesia systems، التي تنتجها شركة GE healthcare، والتي تستخدم كأجهزة للتخدير ودعم التنفس الميكانيكي. وأرجعت الوزارة سبب التحذير في تعميمها إلى المنشآت الصحية ومقدمي الرعاية إلى احتمالية وجود أسلاك غير متصلة بشكل صحيح داخل الجهاز، ما قد يؤدي إلى توقف التهوية الميكانيكية عن العمل، وعند ذلك سيصدر الجهاز إنذاراً صوتياً ومرئياً.

وأشارت الوزارة إلى أن فقدان التهوية الميكانيكية سيتسبب في انخفاض مستوى الأكسجين في دم المريض، ما قد يؤدي إلى تلف الأنسجة والأعضاء أو الوفاة.

وطلبت الوزارة ضرورة تبديل التهوية الميكانيكية بالتهوية اليدوية أو استخدام جهاز تخدير آخر، عند سماع الإنذار أثناء استخدام موديلات 620/‏‏650/‏‏650c,A1، وسيتصل ممثل الشركة المصنعة بمورديها لتفقد وتصحيح الأجهزة المتأثرة، مع التزام المستشفيات بإجراء الصيانة الدورية السنوية لهذه الأجهزة، للتأكد من أن الأسلاك متصلة بشكل صحيح، علماً بأن هذا المنتج غير مسجل في إدارة الدواء بالوزارة.

وفي تعميم آخر، قررت الوزارة سحب أربعة منتجات لمادة هلامية تستخدم على الجلد قبل وضع القطب الكهربائي على المريض، لأنها قد تكون ملوثة بالبكتيريا (Burkholderia cepacia)، وقد تؤدي إلى خطر الإصابة بالعدوى للمرضى المستخدمين لهذه المنتجات.

وأوضحت الوزارة أن هذه المنتجات هي، skin preparation electrode gel: LemonPrep, PediaPrep, wave Prep and cardio Prep.

- مادة هلامية تستخدم لأغراض طبية تهدد بإصابة المرضى بأمراض معدية.