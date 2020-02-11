"الصحة": ربط الملفات الطبية للمرضى بالمستشفيات الحكومية كافة في الدولة خلال الربع الأول من 2020

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أعلن وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن العويس، بدء تطبيق نظام ربط الملف الصحي الموحد بالمستشفيات الحكومية كافة في الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري، على أن يستكمل الربط كلياً في نهاية الربع الأخير من 2020.

وقال الوزير، رداً على سؤال برلماني حول إجراءات ربط المستشفيات الحكومية بالخاصة في الدولة: "من المتوقع أن تصل نسبة ربط المستشفيات الحكومية والخاصة في الدولة من خلال ملفات المرضى إلى نسبة 80% في نهاية العام المقبل 2021"، لافتاً إلى أنه يتم استخدام آليات الذكاء الاصطناعي في ربط المستشفيات الحكومية بعضها ببعض والمستشفيات الخاصة وتوحيد ملفات المرضى.

وأشار إلى أن العمل جارٍ على الملف الصحي الموحد منذ فترة طويلة، بالتعاون مع الجهات المعنية لإنشاء قاعدة بيانات مركزية للمواطنين والمقيمين، وتوفير قاعدة صحية متكاملة ورفع الجودة للخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية وتقليل الأخطاء.