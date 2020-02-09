"الصحة" تحذر من وسيلة طبية قد تسبب الوفاة

المصدر: وجيه السباعي - دبي

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، من 17 تشغيلة لوسيلة طبية تساعد على التنفس أثناء إجراء العمليات الجراحية، بسبب عيوب تصنيعية قد تسبب وفاة المريض.

وحذرت الوزارة في تعميم أرسلته إلى كافة المنشآت الصحية، وممارسي الرعاية الصحية، من 17 تشغيلة من الوسيلة الطبية " NC Trek and Traveler RX Coronary dilatation catheter"، التي تستخدم في العمليات الجراحية لاستعادة تدفق الهواء إلى المجرى التنفسي في المريض، بسبب مشكلة في التصنيع تسبب صعوبة أو عدم القدرة على انكماش البالون، مما قد يؤدي إلى حدوث توقف في مجرى الهواء والتخثر واحتشاء عضلة القلب، والتدخل الجراحي الإضافي، والمضاعفات ما بعد الجراحة، أو الوفاة.

وطالبت الوزارة باتخاذ التدابير اللازمة تجاه التشغيلات المحددة من الوسيلة المذكورة، مؤكدة أن المنتج غير مسجل في إدارة الدواء في الوزارة.