استخراج 65 كيلوغرام نفايات من شاطئ الفقيت

المصدر: سمية الحمادي ■دبا الفجيرة

تمكنت بلدية دبا الفجيرة، متمثلة بإدارة الخدمات العامة والبيئة، من استخراج ما يقارب 65 كيلوغراماً من النفايات في حملة خاصة بنظافة شاطئ الفقيت. وتتشكل معظم النفايات المستخرجة من الفحم الأسود، ما تسبب في تشويه الشاطئ ببقع سوداء. وتضمنت النفايات أيضاً عدداً كبيراً من العبوات البلاستيكية والأكياس وعبوات الألمنيوم والزجاج وأعقاب السجائر. وأشارت مسؤول شعبة التثقيف الصحي والبيئي، سلوى خميس الهنداسي، إلى التعاون مع جهات عدة لخلق شراكة مجتمعية مستدامة تهدف إلى توعية العمال وأفراد المجتمع بأهمية المحافظة على نظافة الشواطئ.