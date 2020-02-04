«صحة» تكافح انتشار العدوى بالذكاء الاصطناعي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكد الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، الدكتور جاريث جودير، أهمية استخدام التكنولوجيا، ونتائج الذكاء الاصطناعي في الحد من انتشار العدوى، وضرورة إعادة المعالجة من تنظيف وتطهير وتعقيم للمعدات الطبية والآلات الجراحية على أكمل وجه بهدف توفير عناية فائقة للمرضى.

وقال إن ممارسات النظافة الشخصية البسيطة والتطعيم والتعقيم تلعب دوراً بارزاً في الحد من انتشار العدوى، وحماية المرضى وغيرهم ممّن يعيشون معهم، وتسهم الابتكارات المتقدمة أيضاً في الوقاية من العدوى ومكافحتها، كما تسهم تقنيات التسلسل الجيني الحديثة في التنبؤ بالطريقة التي تنتشر بها الكائنات الحية بين المرضى.

جاء ذلك خلال أول برنامج تخصصي لخدمات التعقيم المركزية، الذي نظمته «صحة»، تحت شعار «مشاركة أفضل الممارسات المهنية في خدمات التعقيم»، وذلك في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، بهدف تحسين مهارات المختصين والعاملين في أقسام التعقيم في جميع منشآت «صحة».