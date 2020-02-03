كمامات طبية غير مناسبة

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أفاد استشاري الأمراض الصدرية في جمعية الإمارات الطبية، الدكتور بسام محبوب، بأن كثيراً من الناس يستخدمون كمامات طبية عازلة غير مناسبة، ولا يمكن أن تقيهم من المرض في حال تعرض أحدهم للفيروس، لافتاً إلى وجود نوعين من الكمامات، الأول يستخدمه الأطباء داخل المستشفيات، والآخر يحمل رقم 95N، وهو الأمثل للوقاية من المرض.

وأضاف أن الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا، قليلة جداً، لذا فالوقاية منه تنقسم إلى قسمين، الأول عن طريق عزل الشخص المصاب. والثاني، الاستمرار في توعية المجتمع بالمرض، وطرق الوقاية منه. وشدد محبوب على ضرورة غسل اليدين باستمرار، كونهما أول طرق انتقال العدوى.

وذكر مسؤول في إحدى شركات توريد المعدات الطبية، وجود نقص في الكمامات الطبية، نظراً لارتفاع الطلب، إذ شملت قائمة مستهلكي الكمامات كل الفئات، بعدما كانت مقتصرة على المستشفيات والمراكز والعيادات الطبية، وبعض الفئات الأخرى.

ولفت إلى أن هناك ارتفاعاً عالمياً في الطلب على الكمامات، فضلاً عن أن عمليات التوريد تستغرق وقتاً في العادة، حسب جهة الاستيراد، ومدى توافر الإنتاج.