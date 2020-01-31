"الصحة" لا إصابات بين طلبة المدارس والعيادات المدرسية مؤهلة لاكتشاف المرض

المصدر: وجيه السباعي ومروة سليم:

أكد رئيس اللجنة الوطنية للوائح الصحية لمكافحة الجائحات في وزارة الصحة ووقاية المجتمع الدكتور حسين الرند، لـ " الإمارات اليوم "، عدم تسجيل أية حالة إصابة بين طلبة المدارس في الدولة، وأن كافة الكوادر الطبية في العيادات المدرسية، على مستوى الدولة قادرة على اكتشاف أعراض المرض من خلال الفحص الإكلينيكي للطالب المشتبه فيه، موضحاً أن الوزارة أصدرت دليلاً مفصلاً يوضح آلية الاشتباه في الإصابة بالفيروس، وزعته على كافة الجهات الصحية، بما فيها العيادات المدرسية.

وأكد الرند عدم تسجيل أو الاشتباه في أية حالة بين طلبة المدارس في الدولة، محذراً من ترويج الشائعات منعاً لإثارة الزعر بين أفراد المجتمع .



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