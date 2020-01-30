بالفيديو.. "الصحة" تطمئن مراجعي المستشفيات: حجز المشتبه بهم يتم وفق إجراءات دقيقة

المصدر: وجيه السباعي ومروة سليم – دبي:

وجهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع رسالة تطمينيه لكافة رواد المستشفيات على مستوى الدولة، بشأن إجراءات حجز المرضى المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، مؤكدة أن إجراءات الحجز تتم وفق إجراءات دقيقة، أبرزها التأكد من زيارة المريض للصين قريباً

أكد رئيس اللجنة الوطنية للوائح الصحية لمكافحة الجائحات في وزارة الصحة ووقاية المجتمع الدكتور حسين الرند، لـ " الإمارات اليوم " أن الدليل الارشادي الذي عممته الوزارة على المستشفيات يتضمن شروطاً واضحة تحدد الحاجة لحجز المريض أم لا، منها ثبوت سفر المريض إلى الصين عموماً أو إلى المنطقة الموبوءة واهان.

وتابع " يشترط في الحالات المشتبه فيها أن تعاني من الكحة، ارتفاع في درجة الحرارة، الرشح، صعوبة التنفس".