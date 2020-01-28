«الصحة» تكشف عن أسرع جهاز للكشف المبكر عن الأنفلونزا

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أحدث ابتكار على مستوى العالم للكشف عن فيروس الأنفلونزا الموسمية A،B، لتكون الأولى في استخدام الجهاز على مستوى الشرق الأوسط، بالتعاون مع شركة «أبوت بارك» الأميركية، حيث يقوم جهاز (Strep A 2) بالفحص المبكر والسريع عن الأنفلونزا الموسمية من نوع A-B في وقت لا يتجاوز 13 دقيقة، كما يعطي نتائج بمدة أقصاها خمس دقائق.

وسيتم توفير الجهاز الذي عرضته الوزارة في منصتها المشاركة بمعرض ومؤتمر الصحة العربي 2020، بدبي في المنشآت الصحية.

ويوفر هذا الاختبار المبتكر الذي حصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA)، الثقة للأطباء لإعطاء التشخيص الصحيح والقدرة على وصف العلاج المناسب في وقت مبكر. كما يسهم في الحد من الاستخدام غير السليم للمضادات الحيوية، والذي يمكن أن يحدث عندما يعتمد العلاج حصرياً على أعراض المريض، ويسهم في مقاومة المضادات الحيوية.