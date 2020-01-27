مستشفى دبي ينقذ حياة مريضة بإزالة ورم أسفل الجمجمة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نجح فريق طبي في مستشفى دبي في إزالة كتلة ورمية، تركزت خلف عظم الفك وعظام الجمجمة لمريضة، من خلال إجراء عملية جراحية نادرة ومعقدة، أجريت تحت إشراف رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة في المستشفى، الدكتور حسين طالب.

وأوضح طالب أن أطباء الأذن والأنف والحنجرة في المستشفى، نجحوا في استئصال كتلة ورمية، تركزت خلف عظم الفك وبين عظام قاعدة الجمجمة لمريضة.

وقال: «تم اكتشاف الورم بالمصادفة، حيث راجعت المريضة (في العقد الثالث من العمر) عيادة الأذن والأنف والحنجرة في المستشفى بشكوى عدم اتزان، وبعد إجراء الفحوص والصور الشعاعية، تبين وجود كتلة كبيرة خلف الجيب الفكي الأيسر وعلى مستوى قاعدة الجمجمة، تتطلب إجراء عملية جراحية في أسرع وقت لإنقاذ حياتها».

ولفت إلى أنه تم إجراء العملية في الوقت المناسب، حيث كان الورم يسبب تآكلات في عظام الجمجمة، ويهدد حياة المريضة، واستمرت العملية الجراحية نحو ساعتين. وقال إن العملية بدقتها وندرتها تعد الأولى من نوعها في الدولة، وأجريت بمعايير عالمية.

«توام» يزيل ورماً نادراً يصيب 1 من مليون شخص

تمكن فريق جراحة الأعصاب في مستشفى توام في العين من استئصال ورم كبير نادر «Retro-Clival Chordoma» في قعر الجمجمة، عبر تجويف الأنف، لمريض يبلغ من العمر 24 عاماً، خلال عملية جراحية دقيقة ناجحة استغرقت نحو 12 ساعة باستخدام تقنيات جراحية جديدة متقدمة بالمنظار. وتماثل المريض للشفاء دون أية مضاعفات، بعد معاناة طويلة مع الألم، نتيجة الضغط الشديد الذي كان يسببه الورم على جذع الدماغ، والذي أثر كذلك في قدرته على الإبصار. وأوضح استشاري جراحة الأعصاب ورئيس الفريق، الدكتور محمد العشا، أن الورم المستأصل يعد من الأورام الدماغية النادرة جداً، حيث يبلغ معدل الإصابة به واحداً في المليون سنوياً، وينمو تدريجياً خلف عظم قعر الجمجمة.