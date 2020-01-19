مؤتمر «صحة» يوصي بتوفير تقنيات الذكاء الاصطناعي لعلاج الأطفال

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أوصى مؤتمر «صحة» الدولي الـ14 لطب الأطفال، الذي نظمته شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، بضرورة توحيد الجهود لضمان توفير أحدث التقنيات لعلاج أمراض الأطفال، وأهمية العمل الجماعي من أجل إنشاء مستشفى تخصصي للأطفال في دولة الإمارات.

وأكد المؤتمر في ختام ثلاثة أيام من البحث والنقاش، أهمية مواكبة التطور الطبي والتميز، وإدخال الذكاء الاصطناعي في مجال طب الأطفال، وإتاحة الفرصة لأطباء الإقامة للالتحاق بالجامعات والمستشفيات العالمية، من أجل تطوير تحصيلهم العلمي، وإثراء الساحة العملية بالأبحاث وتوفير المقومات الداعمة لها.

وقال استشاري طب الأطفال رئيس أقسام الأطفال في مستشفى العين التابع لشركة «صحة» رئيس المؤتمر، الدكتور صادق محمد الشريف، إن اليوم الختامي للمؤتمر شهد تنظيم ثلاث جلسات، ناقشت موضوعات طبية عدة لأمراض الأطفال، منها: الأساليب العلاجية لإصابة الضفيرة العضدية التوليدية، وعلاج العظام عند الأطفال، وعلاج الأعصاب والصرع، والسكتة الدماغية عند الأطفال، وخيارات علاج الأطفال المصابين بالشلل الدماغي، والآفاق الجديدة في علاج الأمراض العصبية العضلية، والحساسية المفرطة لدى الأطفال، وعلاج الحمى، وغيرها من الأمراض التي تصيب الأطفال، وأحدث العلاجات لها.

وتم خلال المؤتمر تكريم أصحاب أفضل الأبحاث التي تم تقديمها خلال جلسات المؤتمر ومناقشتها.

المؤتمر شهد تنظيم ثلاث جلسات، ناقشت موضوعات طبية لأمراض الأطفال، منها علاج أمراض العظام.