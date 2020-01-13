«الصحة» تسحب دواءً لعلاج الاكتئاب ومنتجاً لكمال الأجسام

المصدر: وجيه السباعي - دبي

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع سحب دواء لعلاج الاكتئاب، بسبب خطأ في التشغيلة، ومنتج لكمال الأجسام يسبب لمستخدميه الاكتئاب وضيق التنفس.

وتفصيلاً، أصدرت الوزارة تعميماً بسحب تشغيله واحدة من مستحضر طبي تنتجه شركة «أوربندوفارما»، الولايات المتحدة الأميركية، يسمى Mirtazapine Tablets، ويستخدم في علاج الاكتئاب الشديد، بسبب وجود خطأ في التشغيلة، فقد تحتوي العبوات التي تحمل 7.5 ملغرامات على أقراص ذات قوة 15 ملغراماً.

وأصدرت الوزارة تعميماً بسحب منتج لكمال الأجسام يسمى (psychotic)، لاحتوائه على مادة دوائية تسمى «راوليفا»، توصف بوصفة طبية لعلاج ارتفاع ضغط الدم.

وأكدت الوزارة أن على مرضى القلب والأمراض النفسية الحصول على إشراف طبي عند استخدام هذه المادة، مشيرة إلى أن الآثار الجانبية لها تشمل التعب والنعاس والاكتئاب وانسداد الأنف وضيق التنفس.

وأوضحت أن المنتج دواء يصرف تحت إشراف طبي، واستخدامه قد يؤدي إلى آثار جانبية خطرة، خصوصاً على الذين يعانون ارتفاع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، والقلق، والدوخة، والهزات، والصداع، والغثيان، واضطرابات النوم. ولا ينبغي استخدام هذه المواد للأطفال أو الحوامل أو المرضعات، وأمرت الوزارة بسحب المنتج، ومنع استيراده أو تداوله داخل الدولة.

وقررت الوزارة أيضاً إجراء «سحب طوعي» لـ177 تشغيلة من الوسيلة الطبية (bard disposable core biopsy instrument)، وهو جهاز خزعة يستخدم مرة واحدة.