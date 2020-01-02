«صحة دبي»: 58.6% انخفاضاً في أعداد المعالجين بالخارج خلال 3 سنوات

المصدر: وجيه السباعي - دبي

كشفت هيئة الصحة في دبي عن تراجع أعداد المرضى المعالَجين في الخارج، خلال السنوات من 2015 إلى 2018، بنسبة 58.6%، وعزت الهيئة هذا التراجع إلى استحداث تخصصات جديدة، وتوفير كوادر طبية مؤهلة، وأحدث الأجهزة الطبية على مستوى العالم في مستشفياتها.

وأظهر التقرير الصادر عن الهيئة، أخيراً، أن إجمالي المرضى المعالجين في الخارج عام 2015 بلغ 2913 مريضاً، بكلفة إجمالية بلغت 233 مليون درهم، وفي عام 2016 بلغ عدد المرضى 1994 مريضاً، بكلفة إجمالية قدرها 632 مليون درهم، وفي عام 2017 بلغ عدد المرضى 1582 مريضاً، بكلفة قدرها 426 مليون درهم.

وأوضح التقرير أن عدد المعالجين في الخارج خلال عام 2018 بلغ 1207 مرضى، وبلغ متوسط كلفة المريض الواحد 273 ألف درهم، بكلفة إجمالية بلغت 331 مليون درهم.

وذكر التقرير أن مستشفيات هيئة الصحة في دبي أجرت 31 ألفاً و924 عملية جراحية عام 2018، بمتوسط 2600 عملية شهرياً، حيث بلغ نصيب مستشفى راشد منها 56%، كما بلغت العمليات الكبرى منها 17 ألفاً و917 عملية، لافتاً إلى أن العمليات سجلت زيادة خلال عام 2018 بنسبة 20.5%، مقارنة بعام 2017.

وفرة التخصصات النادرة، والكوادر المؤهلة، والأجهزة الحديثة، أهم أسباب الانخفاض.