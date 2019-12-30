«الصحة» تسحب وسيلتين لجراحة العظام

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع سحب وسيلة طبية لعلاج العظام بسبب خلل في التصميم، إضافة إلى سحب تشغيلات من مسمار عظمي، بعد شكاوى من صدور أصوات غريبة منه أثناء استخدامه.

وقررت الوزارة سحب الوسيلة الطبية 1.0 mm cloverleaf footplates and AB & BC bodies distractor.

وأوضحت أن المنتج يستخدم في جراحة العظام، وتنتجه شركة Depuy international limited، وأن سبب سحبه إعادة تصميم الأجهزة.

وشددت على ضرورة سحب المنتج وإعادته للمورد.

وأصدرت الوزارة تعميماً آخر بسحب الوسيلة الطبية Uss II polyaxial 3D Heads التي تنتجها شركة synthes GmbH، وتستخدم كمسمار في عمليات العظام.