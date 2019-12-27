«الصحة» تُمهل شركات 6 أشهر للتأكد من سلامة أدوية لعلاج السكري

المصدر: وجيه السباعي - دبي

طالبت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الشركات المصنّعة لأدوية Metformin Drugs، تقديم تقرير تحليل كامل للمادة الفعالة، والمنتج النهائي في هذه الأدوية في غضون ستة أشهر، على أن يتم التحليل في أي مختبر معتمد، مع اتباع طريقة التحليل الموصى بها من إدارة الغذاء والدواء الأميركية.

وقالت الوزارة، في تعميم أصدرته أخيراً، إن هناك احتمالية لوجود شوائب «نتروزوديميثيل أمين» (NDMA) في أدوية الميتفورمين، وهي أدوية تُصرف بوصفة طبية لعلاج مرض السكري من النوع الثاني.

وأوضح التعميم أن السلطات الصحية الدولية تدرك أن بعض الهيئات التنظيمية اكتشفت مستويات منخفضة من مادة «نتروزوديميثيل أمين» (NDMA) في عدد قليل من منتجات الميتفورمين.

وأشار التعميم إلى أن مادة NDMA توجد عادة في مستويات منخفضة في مجموعة متنوعة من الأطعمة وبعض مياه الشرب والهواء الملوث، إلا أن التعرض طويل الأجل لهذه المادة، على مدى سنوات عديدة، يمكن أن يزيد خطر الإصابة بالسرطان.

وأكدت الوزارة أن هذا المنتج مسجل في إدارة الدواء لديها، وأوصت المرضى بعدم التوقف عن تناول أدوية الميتفورمين إلا تحت إشراف طبيب، كما حثت ممارسي الرعاية الصحية على الاستمرار في وصف هذه الأدوية حتى وصول معلومات جديدة.