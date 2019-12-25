«الصحة» تحذر من مقوٍّ خطر على الرجال ووسيلة لفحص السكري

المصدر: وجيه السباعي - دبي

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من جهاز لفحص السكري في الدم، دخل الدولة بشكل غير قانوني، إضافة إلى مستحضر طبي يستخدم مكملاً غذائي ومقوٍّ للرجال لخطورته على مرضى القلب والشرايين والسكري، إضافة إلى سحب دواء يحتوي على تلوث فطري، وآخر يستخدم للتخسيس ويحتوي على معلومات غير معلن عنها.

وبحسب الوزارة، فإنها أصدرت تعميماً بسحب تشغيلتين من وسيلة قياس السكر في الدم (ACCU- CHK PERFORMA & ACCU-CHK ACTIVE STRIPS)، الذي تنتجه شركة «روش»، حيث أفادت الشركة بوجود التشغيلتين في الأسواق من دون استيرادهما، وتورديهما عن طريق وكيلهما المعتمد، الأمر الذي قد ينتج عنه عدم ضمان شروط السلامة في الاستيراد والتخزين والتوزيع حسب القوانين المعتمدة، التي بدورها تؤثر سلباً في قراءة فحص السكر في الدم عند الاستخدام من قِبل المرضى.

وأوضحت الوزارة أن التشغيلتين هما ACCU-CHK PERFORMA STRIPS 50’s (477870) و ACCU-CHK ACTIVE 50’s (24697034)، وعليه توصي بشراء المنتج من خلال القنوات المعتمدة والمصادر الموثوقة، وعدم استخدام هاتين التشغيلتين، وعلى جميع الصيدليات التوقف عن صرفهما، وعلى الوكيل المعتمد عمل اللازم للسحب.

وحذرت الوزارة، في تعميم آخر، من استخدام المستحضر العشبي Black storm tablets وهو مكمل غذائي ومقوٍّ للرجال، بسبب احتوائه على مادة دوائية غير معلن عنها هي «سيلدينافيل»، التي قد تسبب انخفاضاً حاداً في ضغط الدم قد يصل إلى مستوى خطر، ويمكن أن تشكل خطراً كبيراً على المرضى المصابين بأمراض القلب أو السكري أو ارتفاع نسبة الدهون، خصوصاً الذين يتناولون أدوية تحتوي على النيترات.

وأكدت الوزارة أن هذا المنتج غير مسجل في إدارة الدواء لديها، وعلى جميع ممارسي الرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سحب المنتج من الأسواق، ومنع تداوله أو استيراده في حال توافره لديهم.

وذكرت الوزارة في تعميم أنها سحبت، أيضاً، كل تشغيلات المستحضر الدوائي «باراسيتامول 500 مغم»، وهو عبارة عن أقراص، وتحتوي العلبة الواحدة منه (عبوة بلاستيكية كبيرة) على 1000 قرص وتنتجه شركة M&A Pharmachem Ltd، لأن وكالة تنظيم الأدوية والرعاية الصحية وجدت تغيراً في لون الأقراص ببعض العبوات، ناتجاً عن تلوث فطري من نوع «بنسليوم السترنيوم»، مشددة على وقف صرف الدواء وسحب الموجود منه وإعادته إلى الموزع الرئيس.

وحذرت الوزارة في تعميم من استخدام المستحضر الدوائي kulchaya sheaya lender capsules الذي يستخدم للتخسيس، بسبب تقارير السلامة الخاصة به، حيث اختبرت الإدارة الأسترالية للمستحضرات العلاجية المنتج، ووجدت أنه يحتوي على مادة دوائية (فلوكستين) غير معلن عنها، وعليه تحذر من استخدامه.

• سحب تشغيلات المستحضر الدوائي «باراسيتامول 500 مغم» لتغير في لون الأقراص.