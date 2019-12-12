«السلامة الغذائية» تغلق مطعم «لافيراندا» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بإغلاق إداري بحق مطعم «لافيراندا»، لعدم التزامه بتطبيق معايير واشتراطات الصحة والسلامة الغذائية وعدم الحفاظ على المستوى الصحي للمنشأة، ما قد يؤثر على مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلك.

وأوضحت الهيئة أن أمر الإغلاق سبقه توجيه عدد من المخالفات بحق هذه المنشأة خلال العام الجاري 2019، وأنه سيستمر طالما تواجدت أسبابه حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة واستيفائها جميع المتطلبات اللازمة، وإزالتها لأسباب المخالفات.

وأفادت بأن أبرز المخالفات التي تم رصدها في المنشأة تمثلت في تكرار المخالفات المتعلقة بعدم توفير البطاقة الغذائية للمواد الغذائية الجافة في المخزن الجاف، وتدني مستوى نظافة الأدوات المستخدمة للتحضير، وعدم توفير سجلات التنظيف، إلى جانب حفظ الأغذية الجاهزة للأكل في درجات حرارة غير ملائمة وغيرها من الممارسات الخاطئة، موضحة أنه تم تحرير أربع مخالفات بحق المنشأة في فبراير ومارس وديسمبر من العام الجاري.

وأشارت الهيئة إلى أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة يأتيان في إطار الجهود التفتيشية للهيئة لتعزيز ركائز السلامة الغذائية في أبوظبي، وتأكيداً منها على مستوى الرقابة الصارمة التي يطبقها مفتشو الهيئة، مشيرة إلى أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع لجولاتهم التفتيشية الدورية الرامية إلى التأكد من تقيدها باشتراطات السلامة الغذائية.

وناشدت الجمهور التواصل مع الهيئة والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في أي منشأة غذائية من عدم الالتزام أو الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555.

- «السلامة الغذائية»

تسمح للمنشأة

بإعادة مزاولة

النشاط مجدداً بعد

تصويب أوضاعها.