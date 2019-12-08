1400 طبيب من 40 دولة يبحثون في أبوظبي طب الطوارئ

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يشارك 1400 طبيب ومتخصص من 40 دولة في مؤتمر طب الطوارئ بالشرق الأوسط (ESEM 2019)، الذي تنظمه شعبة الإمارات لطب الطوارئ في جمعية الإمارات الطبية، الأربعاء المقبل في أبوظبي، لبحث مستقبل طب الطوارئ من خلال 180 ملخص بحث.

وقال رئيس المؤتمر، رئيس شعبة الإمارات لطب الطوارئ، الدكتور صالح فارس، إن «مستشفيات الدولة تستقبل آلاف الحالات الطارئة كل شهر، تتعلق بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية ومضاعفات مرض السكري وحوادث السيارات والحروق ومشكلات المعدة والتهاب الشعب الهوائية والربو والتسمم الغذائي وأمراض النساء، وغيرها من حالات الطوارئ».

وأشار إلى أن الرعاية الطارئة وطب الطوارئ يلعبان دوراً حيوياً في نظام الرعاية الصحية، كما أنهما يعتبران الإدارة الأولى للمريض الذي يحتاج إلى رعاية طارئة، وغالباً يكون التدخل الفعال في الوقت المناسب أثناء حالات الطوارئ هو العلامة الفارقة بين «الحياة والموت»، وبالتالي من الضروري أن يكون مهنيو الرعاية الصحية مجهزين بأحدث المعارف والتقنيات الطبية.

وأوضح أن المؤتمر تلقى هذا العام رقماً قياسياً يفوق 180 ملخصاً بحثياً من جميع أنحاء العالم، ما يجعله منصة عالمية فريدة للتعلم والابتكار، حيث سيغطي أكثر من 150 من الخبراء الإقليميين والدوليين الجوانب المختلفة لطب الطوارئ على مدار أربعة أيام، وسيتطرق إلى جميع الجوانب المتعلقة بالطوارئ.

وستقام على هامش المؤتمر ورش عمل حول قيادة تمريض الطوارئ، وأساسيات الرعاية الحرجة، وغيرها، مشيراً إلى أن المؤتمر يحظى بدعم هيئة الصحة في أبوظبي، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وشرطة أبوظبي، وصحة، وأدنوك، وهيئة الصحة بدبي، والإسعاف الوطني، وجمعية الإمارات الطبية، وجمعية الإمارات للتمريض، وغيرها.

برنامج تدريبي

أوضح رئيس المؤتمر، رئيس شعبة الإمارات لطب الطوارئ، الدكتور صالح فارس، أن دولة الإمارات لديها برنامج تدريبي لأطباء الطوارئ، في خمسة مراكز موزعة في خمسة مستشفيات حكومية، حيث انطلق عام 2008 في مستشفى راشد ومستشفى توام، ثم افتتح مركز آخر للتدريب تابع له في مستشفى خليفة عام 2010، ومركزان آخران في مستشفى المفرق، ومستشفى زايد عام 2014.

ويمتد البرنامج على مدار أربع سنوات، ويحصل الخريجون على شهادة البورد العربي في طب الطوارئ، بعد اجتياز الامتحان المعتمد من قبل البورد العربي لاختصاص طب الطوارئ، ومقره الأردن، مشيراً إلى تخريج نحو 100 طبيب منذ انطلاق البرنامج.