صحة دبي: وقف فوري لترخيص جراح "روضة " عقب تقرير العليا للمسؤولية الطبية

المصدر: وجيه السباعي -دبي

فادت هيئة الصحة في دبي أنها اتخذت قراراً فورياً بوقف الترخيص المهني للطبيب الجراح المتورط في قضية الشابة الإماراتية روضة المعيني، وذلك بعد تلقيها تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.

وأوضحت الهيئة لـ " الإمارات اليوم " أنه تم إرسال التقرير النهائي من اللجنة العليا للمسؤولية الطبية إلى الهيئة ومن ثم الى النيابة العامة، حيث أكدت اتخاذها إجراء فوري بإيقاف الترخيص المهني للجراح المعني بالقضية، واستمرار إيقاف الترخيص المهني لطبيب التخدير، والاستمرار في إغلاق غرف العمليات في المركز الذي تم اجراء العملية فيه.

وتعود قضية الشابة الإماراتية روضة، " 24 عاماً" إلى تاريخ الثالث والعشرون من أبريل الماضي، بعدما توجهت لإجراء عملية جراحية بسيطة في الأنف، لعلاج مشكلات في التنفس، بمركز فيرست ميد الطبي بمنطقة جميرا بدبي، نتج عنها تعرضها لتوقف القلب، أدى إلى إحداث تلف في الدماغ، حتى وصل بها الحال إلى عجز كامل عن النطق والحركة، وجعلها في حاجة مستمرة للرعاية الصحية.