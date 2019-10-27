«الصحة»: 2435 زيارة تفتيشية على منشآت طبية خلال النصف الأول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن قيام فرق التفتيش بإجراء 2435 زيارة، توزعت بين 931 إلى المنشآت الطبية، و1268 إلى المنشآت الصيدلانية، و236 للمستودعات الطبية في النصف الأول من العام الجاري، بهدف التأكد من التزام جميع المنشآت الطبية والصيدلانية بقوانين ومعايير الوزارة، عن طريق زيادة الرقابة والمتابعة المستمرة من فرق التفتيش.

وأكدت مديرة إدارة التمكين والامتثال الصحي، الدكتورة حصة مبارك، أن زيارات المفتشين تهدف بالدرجة الأولى إلى تعريف المنشآت الصحية والصيدلانية في القطاع الخاص بالمعايير الفنية، وبنظم ولوائح الوزارة، عن طريق مرونة فرق التفتيش في التعامل مع أصحاب المنشآت الصحية، والتواصل المستمر معهم لزيادة الالتزام بهذه القوانين وتعزيز روح المسؤولية والرقابة الذاتية لديهم.

وتضم قائمة التدقيق بنوداً عدة مرتبطة بمعايير سلامة المنشآت الصحية والصيدلانية، من أهمها التأكد من حصول الأطباء والفنيين على الترخيص، والتدقيق على ظروف تخزين الأدوية. وأشارت التقارير الواردة من فرق التفتيش إلى ظهور تراجع ملحوظ في عدد المخالفات سنوياً، بفضل جهود الوزارة في تحديث آليات الرقابة والمتابعة.

