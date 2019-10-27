165 متحدثاً من 125 دولة في المؤتمر العالمي لطب الأعصاب اليوم بدبي

المصدر: دبي - وام

تنطلق اليوم بمركز دبي التجاري العالمي فعاليات المؤتمر العالمي لطب الأعصاب 2019، الذي تنظمه الجمعية العالمية لطب الأعصاب، بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي بمشاركة 165 متحدثاً يمثلون 125 دولة.

وأكد استشاري أمراض الأعصاب والمخ بمستشفى راشد رئيس المؤتمر الدكتور سهيل الركن، أهمية هذا الحدث العالمي الذي ستستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر الجاري، بهدف زيادة المعرفة والمهارات اللازمة للعمل في مجال الصحة والرعاية للمصابين بأمراض الأعصاب ونشر البحوث وتعزيز العمل التعاوني في مختلف مجالات طب الأعصاب، ووضع مبادئ توجيهية أخلاقية للممارسات المهنية، خصوصاً في مجالات: مرض الزهايمر والجلطات الدماغية والصرع والتصلب اللويحي والصداع وأمراض الأعصاب الطرفية ومرض الشلل الرعاش.

وأوضح الركن أن المؤتمر يتضمن 265 محاضرة وندوة علمية وست ورش عمل وست ندوات إقليمية، إضافة الى مشاركة 45 شركة عالمية، تستعرض آخر المستجدات والتقنيات العالمية في مجال تشخيص وعلاج أمراض الأعصاب.

وذكر الدكتور الركن أن فوز دبي بهذا الحدث يعكس الثقة العالمية بالإمارة وبقدرتها على تنظيم وإنجاح الفعاليات الطبية العالمية، لتكون دبي وجهة مثالية للباحثين والأطباء عالمياً.

• المؤتمر يتضمن 265 محاضرة وندوة علمية وست ورش عمل وست ندوات إقليمية.