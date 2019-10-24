«روبوت» يحذّر رواد المراكز العامة من مخاطر السمنة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع توظيف «روبوت» في المراكز العامة لنشر الوعي الصحي في مجال مكافحة مرض السمنة، إلى جانب تنظيم حملات وفعاليات وورش عمل، وتطوير مواد تعريفية عن خطر السمنة وطرق العلاج.

وفي الإطار نفسه، وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع شركة «نوفو نورديسك فارما الخليج»، المتخصصة بمرض السكري وعلاج السمنة، بهدف التعاون في مجال الابتكار والرعاية الصحية لعلاج مرض السمنة، وتوظيف التطبيقات الذكية والبحوث والتدريب وتنظيم الحملات والفعاليات التوعوية.

وتنص مذكرة التفاهم على توظيف الابتكارات لبناء القدرات الفاعلة ودعم تطوير التطبيقات الذكية، وإجراء البحوث والمسوحات الصحية لعلاج مرض السمنة، إضافة إلى علاج عدد من مرضى السمنة. كما سيحصل الأطباء والصيادلة على برامج تعليمية، وفرص للتدريب الإكلينيكي.

وشددت على أهمية التطوير المستمر للكوادر المتخصصة وتوفير فرص التدريب المناسبة، إضافة إلى توظيف التطبيقات الذكية وأجهزة الروبوت في نشر حملات التوعية بمخاطر السمنة على الصحة العامة، نظراً للعبء الصحي والاقتصادي الذي تسبّبه على المنظومة الإنتاجية للمجتمع.

ولفتت إلى المشروعات التي تنفذها في مجال علاج السمنة، ومنها مشروع الوحدة الالكترونية للعناية بمرضى جراحة السمنة وإجراء دراسات بحثية إكلينيكية، وإنشاء قاعدة بيانات لمرضى جراحة السمنة، لمتابعتهم، وقياس مؤشرات الأداء الإكلينيكية.

كما لفتت إلى مشروع إنشاء وتطوير مراكز امتياز لعلاج السمنة يعتمد على الأدوية والبروتوكولات العلاجية المعتمدة، بالتزامن مع نظام غذائي مصمّم لكل حالة.

«الصحة» وقّعت مذكرة تفاهم لعلاج عدد من مرضى السمنة.