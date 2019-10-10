«الصحة» تنظم ورش عمل تدريبية عن «اضطرابات الهلع»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، حملة توعوية بعنوان «اضطرابات الهلع»، بهدف تعزيز ورفع الوعي الصحي حول عوامل الاضطراب وتثقيف الأطباء ومقدمي الرعاية حول طرق وأساليب التعرف إلى هذه الاضطرابات، وكيفية التعامل الصحيح معها، وتطوير الممارسات الطبية في هذا المجال.

وتشمل الحملة أنشطة عدة تنظمها الوزارة بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يصادف يوم العاشر من أكتوبر كل عام، ويهدف إلى رفع درجة الوعي بأهمية الصحة النفسية وتكاملها مع الصحة العامة.

وتضمنت الحملة عقد ورش تدريبية متخصصة في اضطرابات الهلع استهدفت عدداً من مستشفيات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، منها مستشفى القاسمي بالشارقة ومستشفى عبيد الله لكبار المواطنين في رأس الخيمة، وقد قدّم الورش الاستشاري النفسي الدكتور أحمد الشافعي.

وأشار الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات، الدكتور يوسف محمد السركال، إلى أن اليوم العالمي للصحة النفسية يمثل فرصة لتسليط الضوء على جهود الوزارة الهادفة لتطوير وتعزيز نطاق خدمات الصحة النفسية الشاملة والمتكاملة والمستجيبة للاحتياجات والموجهة للمجتمع.