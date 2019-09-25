بلدية دبي تؤكد سلامة منتج الفشار

المصدر: محمد عبدالعاطي - دبي

أكدت بلدية دبي سلامة منتج الفشار المتداول في الدولة، موضحة أن هذا المنتج يخضع لرقابة صارمة.

وأشارت، في رد أصدرته حول شائعات ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي، مفادها انبعاث مواد ضارة عند تسخين الأكياس الخاصة بالفشار المعد بالمايكروويف، إلا أن هذا الأمر غير صحيح.

وقالت إن المواد الملامسة للأغذية، والتي تشمل أكياس الفشار المعد بالمايكروويف المتداولة في السوق المحلية، سواء كانت مستوردة أو مصنعة محلياً، تخضع للرقابة الصارمة، ويتم التحقق من مطابقتها مواصفات واشتراطات السلامة، وفق أفضل الممارسات العالمية والمحلية، ويتم إجراء الفحوص المخبرية اللازمة للتحقق من سلامتها وخلوها من المواد الضارة.

وأوصت الجمهور بضرورة توخي الحذر من نشر الشائعات الخاصة بالمنتجات الاستهلاكية المعروضة أو المتداولة في إمارة دبي بشكل خاص، والدولة بشكل عام.

وكان مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي ذكروا أن الفشار المعد في المايكروويف يعد من أخطر الأطعمة التي تهدد صحة العقل والدماغ، خصوصاً عند إضافة الزيوت إليه عند التسخين، إذ يمتلئ بالدهون المتحولة، التي تؤثر سلباً في الذاكرة، وتدمر الخلايا، وتزيد من التهابات الدماغ.