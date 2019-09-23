حتى التأكد من خلوه من الشوائب المسرطنة

المصدر: وجيه السباعي – دبي

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعليق تسجيل واستيراد وتوزيع كافة الأدوية التي تحتوي على عقار «رانيتيدين»، المعروف تجارياً باسم «زانتاك»، احرازياً، وذلك حتى التأكد تماماً من خلوه من الشوائب المسرطنة.

وأصدرت الوزارة تعميماً أرسلته إلى جميع المنشآت الصحية، وجميع ممارسي الرعاية الصحية، تبلغهم عن التعليق الاحترازي لتسجيل جميع المنتجات التي تحتوي على مادة "رانيتيدين" مع تعليق استيرادها وتوزيعها ، على أن لا يتم السحب حتى يتم التأكد من نسبة NDMA من السلطات العالمية، وذلك بناء على التوصيات الصادرة عن كل من هيئة الغذاء والدواء الأميريكية، هيئة الدواء الأوروبية، وهيئة الصحة الكندية المتعلقة بتلوث المنتجات المحتوية على مادة الرانيتيدين بشائبة NDMA (N-nitrosodimethylamine)المصنفة كمادة قد تكون مسرطنة للإنسان وذلك بناءً على نتائج الاختبارات المعملية.

وحسب التعميم الذي أصدره الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية الدكتور أمين حسين الأميري ، أن الوزارة لا توصي المرضى بالتوقف عن تناول دواء رانيتيدين الذي يستخدم لعلاج ومنع القرحة في المعدة والأمعاء، كما يعالج الحالات التي تنتج فيها المعدة الكثير من الحمض.

ويدعو التعميم المرضى الذين يرغبون في التوقف عن استخدام المنتج بسبب احتمالية التلوث، إلى مراجعة أخصائي الرعاية الصحية وذلك لاستبدال المنتج بدواء آخر، وذلك تماشياً مع توصية الهيئات العالمية المعنية بالدواء. علما بأن عدداً من هذه المنتجات مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع.