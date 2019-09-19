أبوظبي تستضيف «بلوغ الميل الأخير» 19 نوفمبر المقبل

المصدر: أبوظبي - وام

تستضيف أبوظبي في 19 نوفمبر المقبل فعاليات منتدى «بلوغ الميل الأخير»، الذي يُقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبالشراكة مع مؤسسة «بيل وميليندا غيتس».

ويستقطب المنتدى أكثر من 250 شخصية من أبرز القيادات في مجال الصحة العالمية، من أجل تبادل الرؤى وأفضل الممارسات في ما يتعلق برصد الأمراض المعدية والقضاء عليها في جميع أنحاء العالم.

ويجمع المنتدى الذي يعقد كل عامين أبرز الخبراء المتخصصين في الصحة العالمية من الحكومات العالمية والقطاع الخاص والمؤسسات الخيرية والأوساط الأكاديمية، لبحث سبل الحفاظ على الزخم وبلوغ «الميل الأخير» في القضاء على الأمراض الوبائية المستعصية.

وسيضم المنتدى الذي يمتد عبر يوم واحد جلسات تفاعلية ومناقشات وورش عمل ستحتفي بالنجاحات وتسلط الضوء على التحديات، وستسهم في التوصل إلى حلول ناجعة من خلال الاستخدام المبتكر للقاحات والتكنولوجيا والبنية التحتية الصحية العالمية، بالإضافة إلى تسخير الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وسيعقد منتدى هذا العام تحت شعار «بلوغ الميل الأخير: تكثيف الجهود نحو تحقيق الهدف»، وسيبرز الأدوات والتكنولوجيا والشراكات اللازمة لتسريع وتيرة تقدم المجتمع الدولي في القضاء على الأمراض المعدية، ويُشكل منصة للعاملين في مجال الصحة والمبتكرين والخبراء للتعريف بتجاربهم وإنجازاتهم في هذا المجال.

وسيستضيف المنتدى فعالية جمع التبرعات لاستراتيجية المرحلة الأخيرة لاستئصال شلل الأطفال 2019-2023 للمبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال، حيث سيتم تسليط الضوء على التزامات الحكومات المانحة والجهات الخيرية وقادة القطاع الخاص بقضية استئصال شلل الأطفال. وسيتم أيضاً الإعلان عن الفائزين بجائزة محمد بن زايد للصحة العالمية (ريتش)، التي تُقدم كل عامين خلال المنتدى، وتحتفي الجائزة بالعاملين على الخطوط الأمامية الذين قدموا مساهمات استثنائية وأبدوا التزاماً منقطع النظير للقضاء على الأمراض.

كما سيتم تقديم جائزة «الإنجاز مدى الحياة»، لأحد الأشخاص الذين كرسوا حياتهم المهنية للقضاء على الأمراض المعدية، علماً أن جائزة «الإنجاز مدى الحياة» منحت للرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر ومؤسس مركز كارتر في عام 2017، تقديراً للدور الرئيس لمركز كارتر في مكافحة مرض دودة غينيا.

وقال وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد مبارك المزروعي: «يؤكد المنتدى على الالتزام الشخصي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، باستئصال الأمراض التي يمكن الوقاية منها، والتي تؤثر في المجتمعات الأكثر فقراً والأكثر ضعفاُ في العالم، وبمد يد العون لملايين الأطفال والبالغين حول العالم لينعموا بحياة كريمة».

الإعلان عن الفائزين بجائزة محمد بن زايد للصحة

العالمية خلال المنتدى.