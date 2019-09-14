«سرعة البديهة» تقود فريق إسعاف لإنقاذ فلبينية شارفت على الوفاة

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

قادت سرعة البديهة فريق مسعفين في «الإسعاف الوطني»، إلى إنقاذ حياة سيدة فلبينية (51 سنة)، كانت بين الحياة والموت، وفاقدة للوعي، نتيجة استنشاقها غاز أول أكسيد الكربون، متسرباً من حادث وقع أخيراً في منزل مجاور لمنزلها بإحدى المناطق الشمالية.

القصة بدأت عندما عاد عامل بعد مناوبة ليلية إلى منزله، ليكتشف أن أربعة من زملائه في السكن في حالة إغماء، فاتصل فوراً بغرفة عمليات «الإسعاف الوطني»، الذي أرسل فريقاً من المسعفين إلى المكان.

وتبين للفريق انتشار غاز أول أكسيد الكربون داخل منزل الضحايا، فتم إسعافهم. وبعد إتمام عملية إنقاذ المصابين، همّ الفريق بمغادرة المكان، لكن الشك ساور قائد الفريق بأن يكون هناك مصابون محتملون آخرون في منزل ملاصق لمنزل الضحايا، فقامت الشرطة التي كانت موجودة في هذه اللحظة بطرق باب المنزل، لكن لم يردّ أحد عليهم، ما دفعهم إلى الدخول، ليجدوا سيدة ملقاة على الأرض في حالة إغماء بسبب استنشاق غاز أول أكسيد الكربون.