«الحبل السري» يسهم في علاج 19 حالة مرضية

المصدر: دبي - وام

قالت رئيسة وحدة الإدارة واستقطاب المتبرعين الباحثة الإكلينيكية بمركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث، الدكتورة فاطمة حسين الهاشمي، إن المركز أسهم بالتعاون مع المراكز العالمية في علاج 19 حالة مرضية كانت تعاني الثلاسيميا والأنيميا المنجلية واللوكيميا وفنكوني الأنيميا بعد تزويد هذه المراكز بالخلايا الجذعية المستخلصة من دم الحبل السري والمخزنة في المركز.

وأشارت إلى الدور الذي يقوم به المركز لجمع وتحضير وتخزين الخلايا الجذعية المستخلصة من دم الحبل السري لأغراض العلاج والبحث العلمي بدلاً من التخلص منها عبر النفايات الطبية، خصوصاً أن عملية زراعة هذا النوع من الخلايا الجذعية أثبتت نجاحها عالمياً في علاج كثير من أمراض الدم، مضيفة أن المركز تمكن منذ تأسيسه حتى الآن من تخزين نحو 7000 عينة من الخلايا الجذعية.