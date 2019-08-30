«الصحة» تضيف 7 خدمات إلى «الرعاية الأولية»

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ممثلة بمنطقة الشارقة الطبية، عن إضافة سبع خدمات جديدة إلى قائمة الخدمات المقدمة لدى مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتضم فحوص عنق الرحم، وسرطان القولون، وخدمة اطمئنان، والفحص الطبي بغرض الإقامة، وخدمة فحص ما قبل الزواج، وخدمة صحة الحجاج، إلى جانب افتتاح عيادات أسنان مسائية. ويأتي استحداث هذه الخدمات في إطار استراتيجية الوزارة نحو توفير مقومات الرعاية الصحية الملبية لاحتياجات أفراد المجتمع في معظم مراكز الرعاية الصحية الأولية.

وأكد الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، أن إضافة حزمة جديدة من الخدمات الصحية تمثل حلقة في سلسلة الرعاية الصحية المتكاملة التي توفرها الوزارة، والتي تستهدف إحاطة أفراد المجتمع بالمزيد من العناية الصحية التي تكفل صحتهم وسعادتهم، وذلك ضمن الجهود المستمرة التي تقوم بها الوزارة لتطوير وتحديث المنشآت الصحية وتسهيل وصول المرضى والمراجعين إلى الخدمات الصحية الأولية والتخصصية.

وأكد أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى تقديم الرعاية الصحية الشاملة والمبتكرة لوقاية المجتمع من الأمراض وتعزيز الرعاية الصحية للمرضى، لافتاً إلى الجهود التي قامت بها الوزارة لتجهيز المراكز الصحية بالكوادر الطبية والتمريضية اللازمة، وتطبيق معايير الاعتماد الدولية في الخطط التشغيلية، إضافة إلى التزود بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، ولتكون شاهداً على التزام الوزارة بتعهداتها تجاه توفير منظومة من الخدمات الصحية المتطورة في ضوء مؤشرات وطنية ومعايير أداء نحو تطبيق أفضل الممارسات التي تطبقها المؤسسات الصحية المرموقة.

وأفادت مديرة الرعاية الصحية الأولية في الشارقة، الدكتورة أميرة الخاجة، بأن دعم الوزارة المتواصل أسهم في إطلاق المزيد من الخدمات الصحية في إطار التوجهات نحو العمل على جعل مراكز الرعاية الصحية الأولية قادرة على تقديم خدمات نوعية تخفف عبء الانتظار على المرضى، إلى جانب الكشف المبكر وعلاج الأمراض غير السارية (مثل داء السكري، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول)، بشكل دوري ودقيق، ومن خلال تطبيق أفضل الأدلة العلمية، مؤكدة أن جميع المراكز على استعداد تام لتقديم هذه الخدمات من حيث تدريب الطاقم الفني والإداري، وتوفير الاحتياجات لتقديم الخدمة على أفضل وجه.

وكشفت الخاجة، أن مراكز الرعاية الصحية الأولية في الشارقة تعمل على تأسيس فرق عمل فرعية منبثقة عن اللجنة الرئيسة المكلفة بمتابعة رفع جودة الخدمات المقدمة في المراكز، بما يتماشى مع متطلبات اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية «JCI»، وذلك بعد أن استطاعت خمسة مراكز الحصول على الاعتماد أخيراً.

وأشارت إلى أن اللجان الفرعية تهدف لتطبيق معايير اعتماد «JCI» على المراكز كافة، لتقديم مستوى رفيع من الجودة في الخدمات الصحية، بكل المراكز التابعة للرعاية الصحية الأولية، بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، حيث سيتعين على تلك اللجان الفرعية مراقبة وتقييم جودة غرف التعقيم، والنفايات الطبية، وغرف النظافة والوقاية والمختبرات إلى جانب بقية الخدمات الصحية المقدمة.