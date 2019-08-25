مركز النقل المتكامل يطلق خدمة حافلات مجانية لنقل المراجعين من مستشفى توام إلى العيادات الخارجية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز النقل المتكامل عن إطلاق خدمة مجانية لنقل الجمهور من مستشفى توام بمدينة العين إلى العيادات الخارجية التابعة للمستشفى وفرع مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي المجاور لهذه العيادات، إضافة إلى مركز امبريال كوليدج لندن للسكري، وذلك في إطار سعي المركز إلى تعزيز مستوى رضا المتعاملين وتلبية احتياجاتهم بيسر وسهولة. ولإنجاح هذه المبادرة تم تسيير حافلات متوسطة حديثة تخدم الجميع، بمن فيهم أصحاب الهمم وتوفر لهم التنقل المريح والآمن من الأحد إلى الخميس من الساعة 8:00 صباحاً إلى 10:10 مساءً وبتواتر زمني كل 10 دقائق.

وفي هذا السياق أشار المركز إلى أن الجهود مستمرة للارتقاء بجودة الخدمات التي تقدم لأفراد المجتمع وتوفير المزيد من خيارات التنقل، والعمل على تطويرها وتحسينها باستمرار لتشجيع السكان على استخدام وسائل النقل العام في تنقلاتهم اليومية للحد من الازدحام المروري ورفع مستوى السلامة والأمان لتعزيز البيئة الصحية والمعيشية لجميع أطياف المجتمع، مؤكدا بذات الوقت أن هذه الخدمة تأتي في إطار استراتيجية المركز الهادفة إلى تحقيق التكامل بين جميع خدمات النقل بما يخدم المصلحة العامة على الوجه الأمثل.