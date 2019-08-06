«الصحة» توصي بـ 7 تطعيمات ضرورية للمسافرين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أوصت وزارة الصحة ووقاية المجتمع المسافرين بضرورة زيارة العيادات وأخذ 7 تطعيمات، لتفادي أخطار الأمراض المحتملة التي قد يصاب بها المسافر في وجهته.

وفي حال حدوث تفشيات وبائية في إحدى الدول، تنسق وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة الامارات مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بتوعية المسافرين إلى هذه الوجهات بالإجراءات اللازمة لحمايتهم ووقايتهم، وبوجوب الاتصال بالملحقيات الصحية في سفارات الدولة في هذه البلدان في حال احتياجهم لأي معلومات.

وعند صدور تقرير أو بيان من منظمة الصحة العالمية يفيد بحدوث وباء لأحد الأمراض السارية في دولة أو منطقة، تضع وزارة الصحة ووقاية المجتمع التوصيات والإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المسافرين إلى تلك الدولة أو المنطقة حسب توصيات المنظمة، لضمان عدم تعرض المسافرين لأي مخاطر صحية، وكذلك منعاً لانتقال الأمراض ودخولها الدولة عبر القادمين من الدول الموبوءة.

وفيما يلي قائمة بالتطعيمات المهمة التي تنصح الوزارة بالحصول عليها قبل السفر:

1- الحمى الصفراء:

يعتبر التطعيم ضد الحمى الصفراء إلزامي، وتنتشر عن طريق البعوض الحامل له، ويتوطن الفيروس في 44 بلداً في المناطق المدارية من أفريقيا والأمريكتين.

2- الحمى الشوكية:

يُوصى بالتطعيم ضد هذا المرض للمسافرين إلى منطقة حزام الحمى الشوكية في قارة أفريقيا، وهو إلزامي للمعتمرين والحجاج ويحمي اللقاح الشخص لمدة 5 سنوات.

3- التهاب الكبد A:

التطعيم موصى به للمسافرين إلى الدول النامية، ويصاب الشخص بأعراض الحمى والمغص واليرقان وغيرها، ويعطى التطعيم على جرعتين مما يوفر حماية لمدة لا تقل عن 20 عاما.

4- داء الكلب:

مُعدّ للأشخاص العاملين مع الحيوانات، والبيطريين، والمسافرين للتنزه في البلدان التي يعتبر داء الكَلَب متوطناً فيها، ويعطي التطعيم مناعة لمدة عامين.

5- الانفلونزا:

يتم تحديث لقاح الانفلونزا سنوياً ليقي ضد الفيروسات الشائعة المسببة للمرض في العام الجاري.

6- المكورات الرئوية:

يتوجب على مرضى السكري، ومرضى القلب والأوعية الدموية، أو من يعانون من عوارض مزمنة بالرئة والمدخنين، أن يحصنوا أنفسهم ضد مرض الالتهاب الرئوي، حيث يعتبر التطعيم أفضل وسيلة للوقاية.

7- أدوية الملاريا:

يمكن الوقاية من مرض الملاريا عند تناول الدواء المناسب قبل التعرّض للدغات البعوض. وتعتبر أفريقيا وأمريكا الوسطى والجنوبية وأجزاء من آسيا المطلة على الكاريبي، وشرق أوروبا، وجنوب المحيط الهادئ، من المناطق عالية الخطورة.