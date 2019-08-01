تطوير «الحوادث» و«العمليات» في مستشفى صقر برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

كشف مدير منطقة رأس الخيمة الطبية، الدكتور عبدالله النعيمي، عن خطة لتطوير وتوسعة وصيانة قسمي الحوادث والعمليات في مستشفى صقر برأس الخيمة، سيتم تنفيذها حسب البرنامج الزمني الخاص بها، لتعزيز دوره كمستشفى مرجعي قادر على استقبال مختلف الحالات المرضية، ليقدم خدماته الصحية بكفاءة لكل المراجعين.

وأكد النعيمي أن خدمات قسمي الحوادث والعمليات لن تتأثر طوال فترة الأعمال التطويرية، وذلك من خلال توفير البدائل الكفيلة بتقديم الخدمات الطبية على أكمل وجه، لافتاً إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تولي حرصاً ومتابعة مستمرة لعمليات الصيانة في جميع المستشفيات والمراكز الصحية بإمارة رأس الخيمة، وتعمل جاهدة على توفير الراحة لجميع متعامليها، ومتابعة الاحتياجات كافة ودراسة وتوفير المتطلبات اللازمة لتقديم خدمات رعاية صحية متميزة، وتطابق أفضل المعايير العالمية.

وأكد مدير المستشفى، محمد راشد بن أرشيد، أن عمليات الصيانة والتحديث لن تؤثر سلباً في جودة الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين، لافتاً إلى أن «التطوير يأتي بهدف ضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية والصحية والإدارية بمستوى مميز».

الدكتور عبدالله النعيمي:

• «خدمات المراجعين والمرضى لن تتأثر طوال فترة أعمال الصيانة».