تحذير للمسافرين في الصيف من الإصابة بالحصبة

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

نصح الأخصائيون في مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي"، أحد مرافق الرعاية الصحية عالمية المستوى التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، بضرورة استشارة الطبيب والحرص على أخذ جميع اللقاحات اللازمة للوقاية من حالات العدوى المرتبطة بالسفر، مثل التهاب الكبد والتيفوئيد والحمى الصفراء، مشيرين إلى أن قدوم موسم الصيف وإقبال الكثيرين للسفر إلى الخارج لقضاء العطلة يستلزم الحذر وأخذ التطعيمات اللازمة.

وأكدت استشارية الأمراض المعدية في معهد التخصصات الطبية الدقيقة في مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي" الدكتورة ماريا فيرناندا بونيلا، أن "ظهور حالات حصبة جديدة في أنحاء العالم يسلط الضوء على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحتياطية والتأكد من أخذ أفراد العائلة لجميع اللقاحات اللازمة قبل السفر، حيث تواجه بعض وجهات السياحة المهمة في أوروبا وأميركا وآسيا ارتفاعاً مضطرداً في عدد حالات الحصبة".

وقالت بونيلا: "يُنصَح الكبار، الذين لم يصابوا بالحصبة من قبل أو الذين لم يأخذوا لقاحها، بالحصول على جرعتين، فذلك إجراء فعال في الوقاية من الإصابة بالمرض بشكل كامل تقريباً. كما يمكن التحقق من المناعة عن طريق فحص دم بسيط يثبت إذا ما كان الشخص يتمتع بحصانة ضد المرض أم لا".

وأشارت بونيلا إلى ضرورة التنبه إلى أي مشاكل صحية يمكن أن تظهر خلال فترة ثلاثة أسابيع من العودة من السفر، وقالت: "قد تنتقل عدوى الحصبة قبل أربعة أيام من ظهور الطفح الجلدي على المريض، كما يمكن أن ينقل المريض العدوى إلى معظم الأشخاص القريبين منه إذا لم تكن لديهم حصانة ضد المرض".

وأوضحت أن الحصبة، تعتبر عدوى فيروسية تنتشر عبر الرذاذ المتطاير من الفم والأنف، وتسبب حمى شديدة وسيلان في الأنف وسعال واحمرار العينين وطفح جلدي وبقع صغيرة في الفم، وتكون إصاباتها أكثر حدة عند الأطفال والأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي. لافته إلى ان تقارير صدرت مؤخراً عن منظمة الصحة العالمية أن حالات الحصبة في العالم قد ارتفعت بنسبة 300 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2019.

وأشارت أن عيادة السفر الموجودة في مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي" تقدم الاستشارة والدعم للمسافرين، حيث تطبق النهج الوقائي للتحقق من وجود المخاطر الصحية أو الأوبئة أو الأمراض الموسمية وتوفر اللقاحات والأدوية اللازمة، كما يمكن للمرضى العائدين من السفر اللجوء إلى المستشفى في حال معاناتهم من أي توعك أو شكوك بشأن حالتهم الصحية.