«إسعاف دبي» تنقذ خمسينياً توقف قلبه

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أنقذ مسعفو مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في منطقة المارينا مريضاً باكستانياً (50 عاماً) من تدهور في حالته الصحية إثر اصابته بتوقف مفاجئ في القلب والتنفس، وأسهم الوصول السريع لفريق المسعفين في الوقت المناسب إلى إنقاذه من تدهور حالته، كما ساعد وجود نقطة إسعاف المارينا في الاستجابة السريعة ووصول الفريق من أقرب مكان.

وتلقى المسعفون بلاغاً الساعة الثامنة مساء الثلاثاء الماضي يفيد بوجود المريض في فندق مارينا بابلوس ووصل الفريق إليه خلال ست دقائق، حيث بدأ المسعف بمجرد وصوله في الإنعاش القلبي الرئوي والصدمات الكهربائية حتى عاد النبض والتنفس إلى طبيعته، فتم نقله إلى المستشفى السعودي الألماني وعلى الفور أدخل العناية الفائقة حتى تحسنت صحته، وزاره فريق المسعفين للاطمئنان عليه في اليوم التالي، وبعد أيام قليلة خرج المريض معافى من المستشفى ليمارس حياته الطبيعية.

وقال رئيس شعبة إسعاف جبل علي، محمد محسن القفلي، إن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أسهمت في إنقاذ حالات مشابهة من قبل، مؤكداً أن الكوادر الإسعافية تعاملت مع هذه الحالات في مكان وقوع الإصابة، نتيجة سرعة الاستجابة والتأهيل العال والإمكانات كبيرة. ولفت إلى تنوع الأجهزة المتطورة المستخدمة للتعامل مع مثل هذه الحالات، أهمها أجهزة رجفان القلب والصدمات الكهربائية وقياس العلامات الحيوية، والتي تحرص المؤسسة على اقتناء الأفضل والأكثر تطوراً منها.