17.2% نسبة الإصابة بالسكري بين المواطنين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت استشارية السكري في مستشفى دبي، رئيسة جمعية الإمارات للسكري الدكتورة فتحية العوضي، ضرورة وضع خطط مستقبلية للوقاية من مرض السكري، وتخصيص برامج ذكية وقائية على مستوى الدولة، للتصدي للمرض.

وقالت العوضي خلال جلسة علمية استضافها المجلس الرمضاني لنائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان تميم بحضور المدير العام لجهاز الرقابة المالية عبدالله محمد غباش إن آخر مسح ميداني شمل حوالي 5000 أسرة في دبي لبيان نسبة المصابين بمرض السكر، أظهر أن نسبة الإصابة بين المواطنين في الدولة وصل إلى 17.2% على مستوى السكان، وبلغت نسبة الإصابة بين المقيمين 15.48%.

وأشارت الى أن نسبة المصابين من المواطنين تعد مرتفعة نسبيا، بين دول مجلس التعاون، وحذرت من خطورة ازديادها، لافتة إلى ارتفاع نسبة السمنة بين المواطنين إذ بلغت 66.9%، وهي نسبة تستدعي دق ناقوس الخطر، لأنها قد تكون إحدى مسببات مرض السكر الناتجة عن النظام الغذائي الخاطئ.

وطالب الأطباء المشاركون في الجلسة بضرورة وجود وعي لدى الناس بالنظام الغذائي الصحيح، وتغيير أسلوب الحياة، واتباع نظام غذائي صحي، فهناك الكثير من المواد الغذائية غير الصحية تزيد من نسبة الإصابة بمرض السكر.