تطعيمات مجانية للراغبين في أداء العمرة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قدمت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» بالتعاون مع دائرة الصحة في إمارة أبوظبي، التطعيمات المجانية لنحو10899 شخصاً، في الفترة ما بين الأول من أبريل وحتى 19 مايو الجاري، من الراغبين في أداء شعيرة العمرة خلال شهر رمضان المبارك.

وخصصت الخدمات العلاجية الخارجية، التابعة لشركة «صحة» 30 مركزاً صحياً في مدينة أبوظبي والعين، وستة مستشفيات في منطقة الظفرة لتقديم التطعيمات اللازمة للمواطنين والمقيمين الراغبين في أداء العمرة خلال شهر رمضان الحالي.

وقالت اخصائيه طب أسرة في مركز الروضه الصحي احد المراكز التابعة للخدمات العلاجية الخارجية التابعة لـ«صحة» الدكتوره كوثر سالم العامري، إن تطعيمات العمرة تتضمن: لقاح المكورات السحائية للوقاية من التهاب السحايا، ولقاح الإنفلونزا الموسمية، ولقاح المكورات الرئوية «النيوموكوكال» للوقاية من أمراض الالتهاب الرئوي للأفراد ممن أعمارههم 65 عاماً فما فوق، والذين يعانون الأمراض المزمنة مثل السكري أو نقص المناعة وأمراض القلب وأمراض الرئة مثل الربو، وأمراض الكبد، والكلى.