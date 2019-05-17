توعية طلاب مدارس في أبوظبي بأضرار التدخين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قدّم المركز الوطني للتأهيل، بالشراكة مع مدارس الإمارات الوطنية، حملة توعية حول أضرار التدخين والمدواخ، لطلاب وطالبات الصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، بهدف زيادة الوعي لدى الطلبة، لحثهم على نهج السلوك الصحي في حياتهم اليومية، إضافة إلى إطار عام لتعزيز المهارات الشخصية في رفض كل ما يسيء لصحتهم البدنية والعقلية، بمشاركة 250 طالباً وطالبة. وصرح مدير إدارة الصحة العامة والبحوث، الدكتور علي المرزوقي، بأن إطلاق المركز لحملات التوعية يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الهادفة لخدمة المجتمع، وفي إطار الخطة الاستراتيجية للمركز الوطني للتأهيل.