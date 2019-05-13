"صحة دبي" تحقق في وفاة سيدة أثناء إجراء عملية جراحية

المصدر: وجيه السباعي – دبي:

أكدت هيئة الصحة في دبي أن قضية وفاة امرأة آسيوية، إثر خضوعها لعملية جراحية لاستبدال مفصل الورك، بمستشفى خاص بدبي، قيد التحقيق، من قبل فريق طبي متخصص، وفق المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في الهيئة الدكتور مروان الملا، الذي أكد أن الهيئة تنظر في كافة الشكاوى الطبية بجدية وحيادية.



وكانت سيدة من الجنسية الهندية، تسمى بيتي فرنانديز، تبلغ من العمر 42 عاماً، قد توفت أثناء إجراء عملية لاستبدال مفصل الورك، في مستشفى خاص بدبي، بعد معاناتها من مشكلات صحية، وآلام في الركبة استدعت إجراءها لهذه العملية .

وقال الملا في إطار تعليقه على القضية أن الهيئة لديها إجراءات قانونية وسياسات معتمدة، مستندة إلى أفضل الممارسات العالمية، للتحقيق في مثل هذه الحالات، وطالب كافة أفراد المجتمع إلى التوجه مباشرة إلى الهيئة في حال كانت لديهم شكاوى تتعلق بالخدمات الصحية .