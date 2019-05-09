متطوّعو «إسعاف دبي» ينقذون رجلاً تعرّض لإغماء

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أنقذ متطوّعو إسعاف دبي رجلاً تعرّض لإغماء عميق على شاطئ بحر الصفوح دبي، وساعدوا في علاجه، واستجابوا سريعاً لحالة مرضية تدربوا على التعامل معها في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خلال برنامج مستجيب طوارئ أول، وهي غياب الوعي، كما اتصلوا في الوقت نفسه بالإسعاف لاستدعاء زملائهم المسعفين لنقل المريض إلى المستشفى.

وقالت المواطنتان شيخة وعبير اللتان تصادف وجودهما في بحر الصفوح أثناء سقوط الرجل مغشياً عليه، إنهما أسرعتا لانقاذه بالخطوات نفسها التي تعلمتاها وتدربتا عليها في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في دورة مستجيب الطوارئ الأول، ونجحتا في حماية المريض من مضاعفات الإغماء.

وأضافت شيخة أنها اتبعت خطوات التعامل مع غرفة العمليات، وأعطت زميلها في الشرطة بيانات المريض وتفاصيل حالته، ومكان سقوطه واحتمالات إصابته وما يمكن مساعدته والتعامل سريعاً مع حالته، ما أسهم كثيراً في وصول المسعفين في الوقت المناسب وبالسرعة الممكنة.

وأفادت عبير بأنها عندما شاهدت الرجل يسقط على الأرض دون سابق انذار أسرعت بفحص علاماته الحيوية ودرجة وعيه، ثم اعطاء تفاصيل حالته إلى غرفة العمليات.