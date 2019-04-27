" الصحة " تحذر من مكمل غذائي لتقوية العظام بسبب خطأ في الجرعة

المصدر: وجيه السباعي – دبي :

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع سحب تشغيلات من مكمل غذائي يستخدم لتقوية العظام، بعد اكتشاف خطأ في الجرعة العلاجية المكتوبة على العبوة، ما قد يسبب ضرراً لمستخدميه.

وحسب التعميم الذي أصدره وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية أمين حسين الأميري قررت الوزارة سحب ثلاثة تشغيلات من المستحضر الطبي Vitamin D3 50000 Iu capsule، المستخدم كمكمل غذائي لتقوية العظام، بناء على قرار الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، وبسبب مشاكل في الجودة بعد ثبوت خطأ في الجرعة العلاجية المكتوبة على عبوة المستحضر حيث كتب خذ كبسولة واحدة يومياً بدلاً عن واحدة كل أسبوع .