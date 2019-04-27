" الصحة " تحذر من علاج للصرع بسبب خلل في التصنيع

المصدر: وجيه السباعي – دبي

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع سحب مستحضر طبي لعلاج الصرع بسبب مشكلات في الجودة، والتصنيع وأوصت الجهات الصحية وممارسي الرعاية الصحية في الدولة باتخاذ ما يلزم تجاه المنتج، حماية لصحة مستهلكيه.

وحسب التعميم الذي أصدره وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية أمين حسين الأميري حذرت الوزارة في تعميم لها من تشغيلة للمنتج الدوائي phenobard 5mg Elixir 100، الذي يستخدم لعلاج الصرع، بسبب وجود خلل في جودة التشغيلة، تمثل وجود مشكلة في إغلاق عبوات المستحضر أثناء التصنيع، وطالبت كافة المنشئات الصحية وممارسي الرعاية الصحية باتخاذ ما يلزم تجاه المنتج، سواء من منع تداوله و إيقاف استيراده، علما بأنه غير مسجل لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع .