40 % خصماً على الخدمات الطبية غير المغطاة بالتأمين الصحي

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

أطلق صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية "فزعة "، خدمة "فزعة هيلث"، والتي توفر خصما بنسبة 40% على الخدمات الطبية غير المغطاة بالتأمين الصحي لأعضاء فزعة، إضافة الى توفير باقات السياحة العلاجية للأعضاء بالتنسيق مع مستشفيات خارج الدولة وخدمة أولوية حجز المواعيد وغيرها من المزايا.

ويستفيد من خدمة "فزعة هيلث" نحو 30 ألف شخص من الأعضاء المنتسبين لبرنامج " فزعة " من حاملي البطاقات الذهبية والفضية والبلاتينية ، في ما بلغ إجمالي عدد أعضاء برنامج فزعة 370 الف عضو من 228 جهة حكومية وشبه حكومية، وبلغ عدد الجهات والشركات العارضة للخصومات والمميزات 112 جهة في ما تبحث الوزارة ضم جهات أخرى.

وقال مفتش عام وزارة الداخلية اللواء الدكتور احمد ناصر الريسي، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس إن "برنامج فزعة يحظى بمتابعة واهتمام الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية"، منوها بدعم سموه لمثل هذه المبادرات التي تخدم المجتمع وتسهم في رفع جودة الحياة"، مشيرا إلى إن "برنامج "فزعة" يهدف إلى الوصول إلى جميع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة".

من جانبه قال مدير عام صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية العضو المنتدب لـ " فزعه " المقدم أحمد بوهارون الشامسي، إن إطلاق خدمة " فزعة هيلث "، يأتي ضمن توجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز أنماط الحياة الصحية لمجتمعنا، مشيرا إلى أن الخدمة تشتمل على توفير خصم 40% على الخدمات الطبية الغير مغطاة بالتأمين الصحي لأعضاء فزعه، وتقديم مميزات وخدمات إضافية أخرى في مختلف التخصصات الطبية.

وكشف بوهارون ان عدد الجهات الصحية المشاركة في خدمة "فزعة هيلث" وصل حتى الان 14 جهة إضافة الى بعض المستشفيات والمراكز الطبية خارج الدولة، مشيرا إلى أن الخدمة توفر باقات السياحة العلاجية للأعضاء بالتنسيق مع مستشفيات خارج الدولة تنظمها شركة "امارتس سكاي" التابعة لفزعه تتضمن أفضل أسعار حجوزات التذاكر والفنادق والمواصلات وتكاليف العلاج، وتتميز هذه الخدمة بمنح أعضاء البرنامج، أولوية حجز المواعيد وغيرها من المزايا التي سيتمكن الأعضاء من خلالها الحصول على أعلى مستويات الخدمة والعناية الصحية في كافة أنحاء الدولة.

وذكر إن "برنامج فزعه يُعد مبادرة وطنية من مبادرات صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، ليقدم البرنامج خدمات ريادية وتنافسية تساهم في ترسيخ مفهوم السعادة والإيجابية في حياة أفراد المجتمع، وارتقاءاً بمفهوم التكافل المجتمعي مؤكداً أهمية الشراكة المتبادلة بين فزعه وشركائها الاستراتيجيين التي تؤتي ثمارها بما يعود نفعاً على المجتمع، معاً نجسّد مفهوم المسؤولية المجتمعية.

وأوضح الشامسي أن خدمة فزعة هيلث سيتم توسيعها مستقبلا لتشمل أيضا أسر الأعضاء في "فزعة هيلث" للاستفادة من المزايا التي تقدمها مشيرا الى أن فزعة هيلث تقدم مميزات وخدمات في مختلف التخصصات الطبية، هذا بالإضافة إلى توفير باقات السياحة العلاجية للأعضاء بالتنسيق مع مستشفيات خارج الدولة تنظمها شركة امارتس سكاي التابعة لفزعه تتضمن أفضل أسعار حجوزات التذاكر والفنادق والمواصلات وتكاليف العلاج، وتتميز هذه الخدمة بمنح أعضاء البرنامج، أولوية حجز المواعيد وغيرها من المزايا التي سيتمكن الأعضاء من خلالها الحصول على أعلى مستويات الخدمة والعناية الصحية في كافة أنحاء الدولة.

من جانبه قال الدكتور اسماعيل سلامة عضو لجنة العلاج الطبي بصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بالوزارة إن اللجنة نجحت في الحصول على خصم من مستشفى فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمبركية لعمليات زراعة النخاع الشوكي 50% وأصبحت تكاليف العملية 400 ألف دولار بعد ان كانت 800 ألف مشيرا إلى أن اللجنة تبحث مع عدد من المستشفيات في تايلاند لتقديم عروض خصومات قوية لأعضاء البرنامج.

ولفت إلى إن اللجنة تقوم بالتواصل مع المحلقات الشرطية بسفارات الدولة في مختلف الدول لبحث الحصول على مزيد من العروض بالإضافة إلى متابعة التقارير الطبية للمرضى لاتخاذ الإجراءات المناسبة لعلاجهم بالخارج، كما انها تقوم بالتعاون والتنسيق مع المستشفيات والمركز الطبية داخل الدولة لتوفير الرعاية الطبية وتقديم الخصومات للتخفيف عن كاهل المرضى.